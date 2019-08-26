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«Мы не торопимся со свадьбой». Вонн и Суббан обручились
Звездная пара скоро официально закрепит отношения.
Хоккеист «Нью-Джерси» Пи Кей Суббан и олимпийская чемпионка в горных лыжах Линдси Вонн обручены.
«Я просто хочу наслаждаться моментом и помолвкой. Мы не очень-то торопимся жениться. Это отчасти зависит от его игрового графика. Я не хочу его напрягать, потому что у него впереди большой сезон», – цитирует Вонн ESPN.
- Дата свадьбы пока не определена.
- Суббан и Вонн встречаются с весны 2018 года.
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