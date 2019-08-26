Хоккеист «Нью-Джерси» Пи Кей Суббан и олимпийская чемпионка в горных лыжах Линдси Вонн обручены.

«Я просто хочу наслаждаться моментом и помолвкой. Мы не очень-то торопимся жениться. Это отчасти зависит от его игрового графика. Я не хочу его напрягать, потому что у него впереди большой сезон», – цитирует Вонн ESPN.

Дата свадьбы пока не определена.

Суббан и Вонн встречаются с весны 2018 года.

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