Болельщики подрались с хоккеистом на матче Лиги любительского хоккея Новосибирска – играли «Драйв-2» и «Кристалл Обьгэс 2».

Ранее на льду была другая потасовка – между хоккеистами. Местный паблик сообщает, что в ходе нее игрок «Драйва» оскорбил хоккеиста «Кристалла» по признаку ориентации, и болельщики спросили, зачем он это сделал.

Хоккеист ударил задавшего вопрос человека, и фанаты вступились за своего: спортсмена повалили на пол и стали избивать ногами. Дерущихся смог разнять только судья.

А вот другой ракурс месилова:

Более полное видео ожесточенной драки фанатов «Зенита» с ОМОНом

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