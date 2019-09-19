Во время матча Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) между командами «Динамо» (Санкт-Петербург) и СКСО (Екатеринбург) завязалась массовая драка.

В потасовке поучаствовали сразу несколько хоккеисток, среди них отличилась защитница «Динамо» Мария Пугина. Девушка продемонстрировала каскад приемов из смешанных единоборств, а после матча выложила видео драки в инстаграм со следующей подписью: «Научилась у Хабиба».

Чтобы заметить Машу на видео, следите за хоккеисткой под номером 77.

7 сентября Хабиб победил американца Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

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