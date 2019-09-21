Знаменитый чешский хоккеист Яромир Ягр забросил первую шайбу в нынешнем сезоне чемпионата Чехии.

Сейчас 47-летний Ягр выступает за команду «Кладно», владельцем которой числится он сам. Перед сезоном-2019/20 «Кладно» вернулась в Экстралигу (высшую лигу Чехии); 20 сентября Ягр впервые в сезоне вышел на лед и сразу забросил шайбу в матче против «Карловых Вар» (4:7).

Ягр начинал профессиональную карьеру как раз в «Кладно» – в 1988 году.

Яромир дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбурга», побеждал на чемпионате мира (дважды) и на Олимпийских играх в составе сборной Чехии.

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