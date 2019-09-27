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На eBay выложили на продажу 17 медалей наследника Третьяка Белошейкина
Награды знаменитого голкипера уйдут с молотка.
На интернет-аукцион eBay выложили медали олимпийского чемпиона, экс-голкипера сборной СССР Евгения Белошейкина, считавшегося во второй половине 1980-х наследником Владислава Третьяка.
Согласно объявлению, в слоте представлен полный комплект наград Белошейкина (17 медалей). Продавец из Германии просит 4,7 тысячи евро.
Евгений много лет страдал из-за алкогольной зависимости. Знакомые хоккеиста говорили, что он продал медали, чтобы приобрести спиртное.
- Белошейкин в составе сборной СССР выигрывал золото Олимпийских игр (1988) и чемпионата мира (1986).
- В последние годы жизни Евгений в перерывах между запоями страдал от депрессии. 18 ноября 1999 года 33-летний Белошейкин покончил с собой. Подробнее о его судьбе читайте тут.
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