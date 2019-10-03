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Племянник Белошейкина выкупил его медали, выставленные на eBay
Награды отправились туда, где им самое место.
В конце сентября продавец из Германии выставил на eBay объявление о продаже полного комплекта медалей Евгения Белошейкина, бывшего вратаря сборной СССР и наследника Владислава Третьяка.
История закончилась благополучно – награды выкупил племянник хоккеиста Евгений. 17 медалей, считавшиеся в России утерянными, обошлись родственнику в 4 700 евро. Об этом сообщил на фейсбуке хоккейный комментатор Андрей Шестаков.
- Белошейкин в составе сборной СССР выигрывал золото Олимпийских игр (1988) и чемпионата мира (1986).
- Евгений страдал от алкоголизма и депрессии. 18 ноября 1999 года 33-летний Белошейкин покончил с собой.
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