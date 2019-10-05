Датский хоккеист Йон Ли-Ольсен, выступающий за команду «Рунгстед Сайер Кэпитал» на позиции вратаря, совершил каминг-аут.

Как пишет BT, 27-летний игрок сообщил о том, что он гей, в эфире одного из датских телеканалов. «Есть риск, что кто-то будет кричать в мой адрес во время игр. Но я должен быть готов к этому, это требует зрелости. Я чувствую, что готов показать людям: можно запросто быть геем и играть в хоккей», – отметил Ли-Ольсен.

В прошлом сезоне Ли-Ольсен стал победителем чемпионата Дании, являясь вторым вратарем «Сайер Кэпитал».

Йон – первый из действующих хоккеистов, который объявил о том, что он гей.

Футболист-гей – о жизни до каминг-аута: «На тренировке трудно думать об игре, а не об ориентации»

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