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47-летний Ягр сделал дубль в чемпионате Чехии

47-летний Ягр сделал дубль в чемпионате Чехии
Eurosport

1 час назад

Сила и мощь.

Чешский хоккеист Яромир Ягр оформил дубль в чемпионате Чехии – в составе «Кладно» он дважды забросил «Либерецу».

Матч завершился со счетом 5:3, вторая шайба 47-летнего нападающего стала победной.

  • Ягр – владелец «Кладно»: перед стартом сезона в чемпионате Чехии он долго приводил себя в форму, чтобы выходить на лед в составе команды.
  • Чех дважды завоевывал Кубок Стэнли, в составе национальной сборной он стал олимпийским чемпионом (1998) и двукратным чемпионом мира (2005, 2010).

47-летний Ягр спустя 7 лет вернулся в чешскую Экстралигу и сразу забросил шайбу

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