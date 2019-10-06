47-летний Ягр сделал дубль в чемпионате Чехии
Сила и мощь.
Чешский хоккеист Яромир Ягр оформил дубль в чемпионате Чехии – в составе «Кладно» он дважды забросил «Либерецу».
Матч завершился со счетом 5:3, вторая шайба 47-летнего нападающего стала победной.
- Ягр – владелец «Кладно»: перед стартом сезона в чемпионате Чехии он долго приводил себя в форму, чтобы выходить на лед в составе команды.
- Чех дважды завоевывал Кубок Стэнли, в составе национальной сборной он стал олимпийским чемпионом (1998) и двукратным чемпионом мира (2005, 2010).
47-летний Ягр спустя 7 лет вернулся в чешскую Экстралигу и сразу забросил шайбу
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