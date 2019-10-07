Getty Images
Капризов прокомментировал слухи об отношениях с Загитовой
Нападающий ЦСКА и сборной России терпеливо опровергает историю.
Хоккеиста сборной России Кирилла Капризова спросили об отношениях с фигуристкой Алиной Загитовой. Разговоры о том, что спортсмены встречаются, начались после Олимпиады в Пхёнчхане и с тех пор не утихают.
– После вашей совместной фотографии на Олимпиаде в Южной Корее вас окрестили парой, а недавно я заметила, что вы еще комментируете фото друг друга в инстаграме.
– Ну а что такого? Девчонка молодец, выиграла Олимпиаду.
– Общаетесь?
– Да, бывает.
– На хоккей ее зовете?
– Все вам расскажи. Ха-ха. Да мы просто знакомы, а напридумывали какую-то историю кошмарную, что кто-то в самолете к кому-то подходил. Нам тогда вообще не до этого было, мы с парнями в конце самолета радовались и отмечали победу.
– За фигурным катанием следите?
– Стараюсь за всеми видами спорта следить, в том числе и за фигурным катанием.
– В битве Медведевой и Загитовой за кого?
– Ну, за Алину, я ее все-таки лично знаю, – сказал Кирилл Sport 24.
- На Олимпиаде в Пхёнчхане Загитова и Капризов взяли золотые медали, Кирилл забросил победную шайбу в финале.
- Алине 17 лет, Капризову 22 года.
Кучеров, Малкин, Ковальчук и Капризов атмосферно сфоткались после баньки