Хоккеиста сборной России Кирилла Капризова спросили об отношениях с фигуристкой Алиной Загитовой. Разговоры о том, что спортсмены встречаются, начались после Олимпиады в Пхёнчхане и с тех пор не утихают.

– После вашей совместной фотографии на Олимпиаде в Южной Корее вас окрестили парой, а недавно я заметила, что вы еще комментируете фото друг друга в инстаграме.

– Ну а что такого? Девчонка молодец, выиграла Олимпиаду.

– Общаетесь?

– Да, бывает.

– На хоккей ее зовете?

– Все вам расскажи. Ха-ха. Да мы просто знакомы, а напридумывали какую-то историю кошмарную, что кто-то в самолете к кому-то подходил. Нам тогда вообще не до этого было, мы с парнями в конце самолета радовались и отмечали победу.

– За фигурным катанием следите?

– Стараюсь за всеми видами спорта следить, в том числе и за фигурным катанием.

– В битве Медведевой и Загитовой за кого?

– Ну, за Алину, я ее все-таки лично знаю, – сказал Кирилл Sport 24.

На Олимпиаде в Пхёнчхане Загитова и Капризов взяли золотые медали, Кирилл забросил победную шайбу в финале.

Алине 17 лет, Капризову 22 года.

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