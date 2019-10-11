Легендарную фотографию первого отряда космонавтов в хоккейной форме знают все. Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Павел Беляев, Владимир Комаров, Виктор Горбатко, Андриян Николаев, Евгений Хрунов, Георгий Шонин, Валерий Быковский, Павел Попович, Борис Волынов – вот состав той легендарной команды «Наши». Алексей Леонов много рассказывал об этой совсем не космической страсти людей в скафандрах.

Название команды придумал Гагарин

На хоккейный матч космонавтов пригласили руководители ЦК комсомола. И именно первый космонавт в истории придумал, как различать в этом матче своих и чужих игроков. Для этого на свитерах просто написали «Наши».

«Накануне того самого матча в 1964 году я сделал дружеские шаржи на всех членов комсомольского бюро, против которых нам предстояло сыграть. Мы их еще и развесили по бортам хоккейной коробки. Выходят соперники на лед из раздевалки – а мы уже разминаемся и шайбы бросаем в эти рисунки. Такая вот психологическая атака. Может, поэтому и победили?» – рассказывал Леонов в интервью «Советскому спорту».

Алексей Архипович вполне сознательно выбрал амплуа вратаря: «Когда только начинали заниматься хоккеем, я посмотрел со стороны, кто как играет в воротах. У кого-то получалось лучше, у кого-то – хуже. Дай, думаю, сам попробую. Встал в ворота и сразу начал хорошо ловить. Форма была отличная – полное обмундирование вратаря. Только без маски и шлем велосипедный. Постепенно все привыкли к тому, что Леонов – голкипер. И я уже, никого не спрашивая, отправлялся в ворота».

Об игре с первым человеком в космосе

Леонов немало настрадался от Гагарина-форварда: «Сколько он мне забросил шайб? Ну как такое вспомнишь. Гагарин был очень активным нападающим. Чем-то по стилю игры напоминал Валерия Харламова. Кстати, и Юра, и Герман Титов иногда приезжали в ЦСКА и занимались вместе с армейцами. Так хоккеисты о них весьма высоко отзывались. Это сейчас на эстраде все поют. У кого слуха нет и голоса – самые активные певцы. А тогда космонавты могли похвастаться по-настоящему хорошей хоккейной подготовкой».

А вот дважды Герой Советского Союза Виктор Горбатко совсем другого мнения о хоккейных навыках Гагарина: «Чем на льду запомнился Гагарин, кроме огромного желания забросить шайбу? Ничем особенным. Тот же Быковский – да, выделялся. Юра же играл в принципе так же, как все остальные. А то сейчас изображают его чуть ли не профессиональным хоккеистом».

«Или вы летите в космос, или играете в хоккей»

Закончился хоккей для космонавтов после того, как кандидату в космонавты Анатолию Филипченко шайбой попали в щеку. По легенде это сделал Гагарин, но ни сам Филипченко, ни другие дожившие до наших дней хоккеисты «Наших» это не подтверждают. «Вопрос поставили так: или вы летите в космос, или играете в хоккей. Понятно, что выбора у нас не осталось. Кстати, в октябре 1969 года мы полетели как раз с Филипченко. Так вот, в состоянии невесомости лица у нас распухли. И этот его хоккейный шрам стал бурого цвета, принял просто жуткие очертания», – вспоминал Горбатко.

Правда, для Леонова хоккей закончился еще до этого инцидента: «Однажды Владимир Быковский швырнул шайбу, я ее поймал. Но штука в том, что погасить полет не смог. Просто подставил руку. После тренировки снимаю перчатку – полпальца синие. В другой раз бросал уже Борис Волынов. Шайба попала мне в колено, прямо под щиток, и раздробила коленную чашечку. Представьте, с этой травмой в космос и полетел. Последние осколки удалил из ноги только два года назад.

Я эту старую хоккейную травму почти полвека вылечить не мог. После передо мной, ведущим специалистом по внекорабельной деятельности, Королев поставил задачу выйти в открытый космос. И на ней я целиком сосредоточился».

Спустя почти полвека команду при Центре подготовки космонавтов возродили. Первый матч возрожденный коллектив провел в 2014 году.

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