Getty Images

Чех дебютировал в хоккее, отбил решающий буллит и стал лучшим игроком матча

Чех дебютировал в хоккее, отбил решающий буллит и стал лучшим игроком матча
Eurosport

48 мин. назадОбновлено 42 мин. назад

Талантливый человек талантлив во всем.

Бывший голкипер лондонских «Челси» и «Арсенала» Петр Чех дебютировал в профессиональном хоккее.

Петр сыграл за команду «Гилфорд Феникс» против команды «Суиндон Вайлдкэтс». Чех появился на льду в джерси с 39-м номером, отразил решающий буллит, принес «Фениксу» победу и был признан лучшим игроком встречи.

  • Чех завершил футбольную карьеру по окончании сезона-2018/19. Последним матчем в карьере чешского голкипера стал финал Лиги Европы между «Арсеналом» и «Челси», в котором победили «синие» (4:1).
  • Выступая за «Арсенал», Чех отразил только 1 пенальти из 18.

Чех выпустит совместный сингл с барабанщиком Queen

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте