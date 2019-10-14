Getty Images
Чех дебютировал в хоккее, отбил решающий буллит и стал лучшим игроком матча
Талантливый человек талантлив во всем.
Бывший голкипер лондонских «Челси» и «Арсенала» Петр Чех дебютировал в профессиональном хоккее.
Петр сыграл за команду «Гилфорд Феникс» против команды «Суиндон Вайлдкэтс». Чех появился на льду в джерси с 39-м номером, отразил решающий буллит, принес «Фениксу» победу и был признан лучшим игроком встречи.
- Чех завершил футбольную карьеру по окончании сезона-2018/19. Последним матчем в карьере чешского голкипера стал финал Лиги Европы между «Арсеналом» и «Челси», в котором победили «синие» (4:1).
- Выступая за «Арсенал», Чех отразил только 1 пенальти из 18.
Чех выпустит совместный сингл с барабанщиком Queen
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте