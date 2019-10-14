13 октября состоялся хоккейный дебют Петра Чеха. Экс-футболист «Челси» и «Арсенала» потащил решающий буллит в послематчевой серии и стал лучшим игроком матча.

Судя по этому видео, футбольная карьера была лишь прелюдией. Настоящее призвание Чеха – хоккей. На кадрах видно, как во время разминки кипер тащит абсолютно все, летящее в сторону его ворот, демонстрируя сумасшедшую реакцию.

Чех подписал контракт с «Гилфорд Феникс», выступающим в низших дивизионах хоккейной иерархии Великобритании.

Игрок выступает в свитере под 39-м номером.

30 лет назад советские хоккеисты впервые хлынули в НХЛ. Чем они запомнились

Качай приложение Eurosport для iOS и Android