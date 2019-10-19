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1220-е очко Овечкина в НХЛ не помогло «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс»

1220-е очко Овечкина в НХЛ не помогло «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс»
Eurosport

9 мин. назадОбновлено 2 мин. назад

Хлебушек отметился шайбой.

«Вашингтон Кэпиталс» с Александром Овечкиным в составе обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ.

«Кэпиталс» победили на домашней арене со счетом 5:2. На счету Ови – голевой пас, россиянин заработал свое 1220-е очко в лиге. Панарин отметился забитой шайбой.

  • В июле Панарин дал интервью YouTube-каналу «Всему Головин», где критически отозвался о фигуре президента России Владимира Путина.
  • Овечкин – создатель неформального движения Putin Team.

Панарин: «Раньше ходили с Овечкиным на ужины, теперь даже не знаю – будем ли»

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