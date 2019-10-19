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1220-е очко Овечкина в НХЛ не помогло «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс»
Хлебушек отметился шайбой.
«Вашингтон Кэпиталс» с Александром Овечкиным в составе обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ.
«Кэпиталс» победили на домашней арене со счетом 5:2. На счету Ови – голевой пас, россиянин заработал свое 1220-е очко в лиге. Панарин отметился забитой шайбой.
- В июле Панарин дал интервью YouTube-каналу «Всему Головин», где критически отозвался о фигуре президента России Владимира Путина.
- Овечкин – создатель неформального движения Putin Team.
Панарин: «Раньше ходили с Овечкиным на ужины, теперь даже не знаю – будем ли»
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