Убийство 5-кратного чемпиона мира по хоккею не раскрыто 18 лет. В смерти иконы «Локо» винят милицию

Летом 2001 года бесцветный, как московский спальник, старичок шел домой с дня рождения друга. Он прихрамывал и покачивался в борьбе с гравитацией и несколькими рюмками коньяка. Старичок подошел к подъезду и тяжело присел на лавочку перед подъемом на пятый этаж. Лифта в доме нет, а замененный 10 лет назад сустав напоминает о себе. Усталость и коньяк медленно обняли Виктора Якушева, как жена Татьяна, которая ждет дома. То ли во сне, то ли в сумерках Виктор заметил, как медленно, сбавляя скорость, к нему приближается милицейский УАЗ.

Якушев родился в 1937-м в семье рабочих. Денег было мало, поэтому образование Вити закончилось на семи классах. Тихий мальчик безропотно выполнял любые задачи, которые ставили отец, мать или учителя. Больше всего ему нравилось заниматься хоккеем, и пока летом остальные дети с криками бегали по двору, Витя ждал зимы. Футбольное поле на стадионе «Юных пионеров» заливали льдом. Родители всегда знали, где найти сына: либо на площадке, либо у дома на лавочке – Витя очень любил посидеть перед тем, как пойти домой.

Ближе всего к коробке располагалась база хоккейного «Локомотива», поэтому каждый пацан шумно хвалился, что в 18 лет пойдет в клуб и станет профи. Виктор мечтал об этом не вслух, но товарищи верили в него больше, чем в себя: скорость, техника и трудоспособность Якушева бросалась в глаза с детства. «Локомотив» взял Виктора вместе с его друзьями с хоккейной коробки и будущими звездами: Борисом Спиркиным, Виктором Кузькиным, Юрием Чумичкиным.

В команде молодого парня тут же прозвали усачом – Якушев носил молочные усики и ничуть не смущался. Он не пропускал ни одной тренировки, в раздевалке обычно помалкивал, а когда выходил на лед, уничтожал всех – Виктора было невозможно поймать. Молодая команда и тренер Анатолий Кострюков тут же влюбились в тихоню, ставшего мотором амбициозного «Локо». «Великий талант. Как человек – золото», – вспоминал Кострюков. Каждое звено просило поставить Виктора к ним – никто не выполнял столько черновой работы и не играл на команду так самоотверженно.

Телосложение Якушева делало его кем-то вроде Месси или Марадоны хоккея: чем сильнее толкали Виктора, тем быстрее он катился и очень редко падал. «Не припомню, чтобы после силовых единоборств Виктор оказывался опрокинутым на лед», – писал тренер Анатолий Тарасов. В чемпионате СССР-1958/59 Якушев стал лучшим снайпером с 21 шайбой и получил вызов от Тарасова в сборную.

В матчах за СССР Якушев нашел себе заклятого друга – шведа Свена Юханссона. Два хоккеиста регулярно сталкивались на льду, и их дуэль была принципиальной и жаркой. «Этот русский накладывал на меня сюртук, что я даже пошевелить руками не мог!» – удивлялся и восхищался швед.

С тихими людьми часто бывает, что они копят в себе стресс и не умеют его перерабатывать. Партнеры Якушева по «Локомотиву» не раз замечали одну странную нервозную привычку. «У Вити была особенность, которую я наблюдал во время наших разъездов: когда его резко будили, он вздрагивал и непроизвольно выбрасывал вперед руки», – вспоминал хоккеист «Локо» Валентин Козин. А самый популярный способ избавиться от нервного напряжения – алкоголь. И с ним у Якушева тоже были проблемы.

Первое золото со сборной Виктор выиграл на чемпионате мира в 1963 году. Во время банкета команды и тренеров Якушев первое время отмалчивался, но после нескольких рюмок в его глазах заплясало пламя. В какой-то момент Виктор – любимец фанатов, команды, штаба и один из лучших бомбардиров – подошел к главному тренеру Тарасову и поставил ему на нос сливку. «Тарасов аж пошевелиться от шока не мог», – вспоминал друг и напарник Якушева Виктор Цыплаков.

Анатолий Владимирович отцепил Якушева от сборной почти на год, и Виктор бегал только за «Локо». Его переманивали более успешные клубы, но Усач оставался верен первому клубу всю жизнь – даже когда «Локо» развалился. После года обструкции в сборной Тарасов вынужденно позвал Якушева обратно: накануне Олимпиады-1964 у Владимира Юрзинова воспалился аппендикс. Замена оказалась одной из решающих для СССР – команда выиграла Олимпиаду, а Якушев забросил девять шайб в восьми играх. Но Тарасов все равно нашел, как припомнить Виктору сливку: тренер уговорил организаторов отдать приз лучшему нападающему просто команде – якобы сами разберутся – а потом лично вручил его защитнику Эдуарду Иванову.

Со сборной Якушев выиграл пять чемпионатов мира и не бросал «Локомотив», даже когда клуб опустился во вторую, а затем в третью лигу. Виктор выступал до 42 лет, оттягивая момент, когда придется жить без льда. «В дни моей юности работали в основном тренеры-самоучки, люди без специального образования. И я полагал, что и мне не обязательно заканчивать Институт физкультуры – чтобы обучать подростков, моего опыта вполне хватило бы. Но времена изменились. Когда закончил играть в 42 года, оказался мало приспособленным к другой, во многом новой для меня жизни», – в самоиронии Якушева сквозила боль.

Несколько лет Виктор работал вторым тренером «Локомотива», а когда клуб расформировали, Цыплаков позвал друга на место тренера в детской школе. Виктор возился с детьми восемь лет. Когда олимпийский чемпион стал не нужен и там, он пошел охранять стадион «Локомотива». Легенда клуба грустно отшучивался, называя себя вратарем – мужчина открывал ворота для машин.

В конце 80-х у Якушева износилась нога – все удары, которые он выдержал, постепенно разрушили тазобедренный сустав. Чемпион еле ходил с палочкой и подолгу готовился к подъему на пятый этаж своего дома без лифта. В России ни один врач не мог ничего сделать – все посылали в Европу, но денег на заграницу у сторожей не бывает.

В начале 90-х на открытие гольф-клуба в Москву прилетел его совладелец – тот самый Юханссон. Один из гостей – бывший одноклубник Якушева Михаил Ржевцев – рассказал Свену о тяжелой жизни экс-хоккеиста. Швед оказался в полном шоке от судьбы вечного соперника. По возвращении домой Юханссон пошел на телевидение, где поведал о судьбе Якушева и попросил людей помочь с деньгами на операцию. Замена сустава стоила около семи тысяч долларов, и зрители скинулись меньше чем за неделю, в том числе скинулись представители Шведской федерации хоккея. В 1992-м Виктор Якушев поехал на операцию в Стокгольм. Когда друзья встретили его через несколько месяцев во Внукове, бывший хоккеист исполнил им цыганочку с выходом.

Следующие девять лет Виктор тихо прожил с женой Татьяной у себя дома. И жена всегда знала, где его найти: супруг либо смотрел хоккей с друзьями-ветеранами, либо сидел у дома на любимой лавочке. Так было каждый вечер до 27 июня 2001-го, когда муж не вернулся с дня рождения футболиста Анатолия Ильина.

Друзья позже рассказали, что довезли его почти до дома – Якушев хотел немного проветриться, посидеть у дома и пойти к своей Татьяне. Всю ночь жена не могла найти мужа. А с утра в домофон позвонили: «Вы Виктора Якушева знаете? Это милиция. Спуститесь, заберите». Милиционеры сказали, что нашли его у дома на лавочке, хотя за 20 минут до этого сосед, экс-футболист Сергей Цейтин, выгуливавший пса, не видел на скамейке никого.

Виктор был в ужасном состоянии: раны на посиневшем лице и по всему телу. Запястья его рук были изранены и обработаны зеленкой, но при этом одежда осталась чистой, будто ее заставили снять до избиения. Тихоня Якушев яростно ругался на жену каждый раз, когда она спрашивала, что случилось и предлагала вызвать скорую. В итоге его госпитализировали только через три дня. Врачи обнаружили четыре сломанных ребра и огромное количество крови в легком. Виктор Якушев провел в реанимации пять дней и умер от несовместимых с жизнью травм. Все это время к нему не пускали почти никого из близких.

Друзья уверены, что Якушева убили в милиции. «Обстоятельства и не будут выяснять. Сделали это определенные структуры. После дня рождения его подвезли до дома, он подошел к подъезду и, как всегда любил делать, присел на лавочку. Немного задремал, а мимо как раз ехала машина ДПС. Подошли, толкнули его, разбудили. Якушев ехать с милиционерами отказался, но его затолкали в машину. В отделении связали, запугав, что если что расскажет, будет плохо. Домой приехал весь избитый», – эту версию со слов жены Якушева пересказал Виктор Цыплаков.

После похорон олимпийского чемпиона и пятикратного победителя чемпионата мира его бывшие одноклубники и друзья написали открытое письмо главе МВД Борису Грызлову с требованием найти и наказать виновных. Грызлов ответил, что лично возьмется за дело. Убийство Виктора Якушева не раскрыто уже 18 лет.

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