Чешский хоккеист Яромир Ягр рассказал, что продолжает играть в хоккей в 47 лет благодаря вере. Погрузиться в религию ему помог период, проведенный в России.

«В чем секрет Яромира Ягра? Тут нет никакого секрета. Я очень религиозный. Русский ортодокс. Я люблю бога. При первой же возможности иду в церковь и молюсь за него. Бог возвращает мне энергию. Так что нет никакого секрета. Если хотите играть долго в хоккей – идите в церковь. Конечно, я бы мог побить какие-то еще рекорды в НХЛ. С другой стороны, переезд в Россию помог мне прийти к религии. Это помогло мне стать лучше как личности.

Верить в бога в другой стране – это немного не то, что в России. Это иное. Я не говорю, что над тобой будут смеяться. Но тебе на самом деле не слишком-то поверят. И если я верую, то скрываю это от окружающих. Но я научился в России тому, что веру в бога не надо скрывать. И это мне очень помогло. Можно показывать любовь к религии везде – не только в церкви, но и в раздевалке, на улице. Никто не будет тебя за это винить. Наоборот, в России принято показывать веру другим людям, и это нормально», – приводит слова Ягра «Спорт день за днем».

Яромир выступает на родине за клуб «Кладно».

Ягр выступал в России в сезонах-2004/05 и с 2008-го по 2011-й.

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