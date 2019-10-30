Главная новость последней недели про русских в НХЛ с хоккеем никак не связана – Евгений Малкин оказался гражданином США.

История с паспортом всплыла во время расследования Sports.ru про блокчейн-стартап, в который вложился Малкин. «Имя Малкина всплыло, когда мы готовили пакет документов, собирали стандартную информацию, задавали вопросы о бенефициарах и их гражданстве. Эти вопросы вызвали у Тихонова и Полуляхова [руководителей стартапа] напряжение: стали шептаться, а потом сказали, что в проекте есть гражданин США. Узнал я об этом, только когда пришел загранпаспорт Малкина. Сам он вообще ни разу не появлялся в нашем офисе. Только Денис и Антон – все решения принимались ими и от его имени», – рассказал юрист Дмитрий Мачихин, сопровождавший проект.

Спустя короткое время Евгений подтвердил наличие второго паспорта: «У моего ребенка есть американский паспорт. США – это мой второй дом. Я живу здесь уже 13 лет. Возможно, мой ребенок пойдет здесь в школу. Моя жена живет здесь. Мне не нравится противостояние США и России. В России у нас есть правила: у тебя может быть два паспорта, в этом нет ничего плохого. Для меня это нормальная ситуация. У моего ребенка два паспорта. Все хорошо».

Малкина критикуют за двуличие

Главная претензия к Евгению связана не столько с самим фактом получения гражданства США, сколько с активной поддержкой действующего президента Владимира Путина. В движение поддержки главы российского государства Putin Team, которое основал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, Малкин вступил еще в 2017 году.

Александр Овечкин и Евгений МалкинGetty Images

Также многие обратили внимание на клятву, которую обязан дать каждый получивший паспорт страны гражданин:

«Настоящим я клятвенно заверяю, что я абсолютно и полностью отрекаюсь от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня; что буду поддерживать и защищать Конституцию и законы Соединенных Штатов Америки от всех врагов, внешних и внутренних; что буду верой и правдой служить Соединенным Штатам; что возьму в руки оружие и буду сражаться на стороне Соединенных Штатов, когда буду обязан сделать это по закону; что буду нести нестроевую службу в вооруженных силах США, когда буду обязан делать это по закону; что я буду выполнять гражданскую работу, когда я буду обязан делать это по закону; и что я произношу эту присягу открыто, без задних мыслей или намерения уклониться от ее исполнения. Да поможет мне Бог».

Понятно, что клятва носит символический характер, но градуса это добавило. «Для игр это точно не нужно. Я бы никогда себе не позволил брать американское гражданство. Не знаю, как к этому относиться», – заявил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Тренер Андрей Назаров был намного дипломатичнее: «В свое время мне предлагали получить американский паспорт, но я отказался от этой идеи, хоть и отыграл в НХЛ 12 лет. Что касается Малкина, то он, наверное, решил в будущем связать жизнь с Америкой, но я не вижу в этом ничего страшного. Не секрет, что у многих хоккеистов есть двойное гражданство, включая американское или канадское. Не будем называть поименно, но многие поймут, о ком я. Когда ты играешь больше 10 лет в одной стране, то привыкаешь к условиям и считаешь, что сможешь прожить в ней всю жизнь».

Евгений Малкин с Кубком СтэнлиGetty Images

Легендарная биатлонистка, а сейчас глава лыжной федерации Анфиса Резцова и вовсе поддержала Малкина: «Почему каким-то чинушам и олигархам можно так делать? Они же тоже россияне. Я считаю, это нормально, это не предательство. Если бы он сбежал в Америку и поливал грязью Россию, то это было бы другое дело. Еще раз повторю, почему чиновникам и их детям можно жить в Америке и Англии, а Малкину нельзя? Нет, это не предательство».

В соцсетях и комментариях – все те же два лагеря. Одни считают паспорт США Малкина – проявлением лицемерия, другие не видят в этом ничего особенного.

А что говорил Малкин про Путина и США?

Ранее Евгений говорил, что жить за океаном ему не совсем комфортно: «В Америке мне немного сложно. Может быть, дело в языке или менталитете».

При этом Малкин поддерживал жесткое отстаивание интересов в отношениях с западными странами: «Никогда не нравилось, когда говорят, что надо дружить с Западом, дружить с Америкой, вообще со всеми. Да не бывает никаких друзей! Только мы сами – друзья друг другу. А остальное – просто политические отношения. Сегодня ты дружишь, а завтра – война. Мы это уже проходили. В первую очередь, нужно защищать свой дом. И надо все наладить внутри страны, чтобы людям жилось комфортно».

Фил Кессел, Евгений Малкин (Питтсбург)Getty Images

О президенте России хоккеист всегда говорил с исключительным уважением. «Путин ведет себя достойно, я считаю. Он – лицо России. <...> Я его как человека очень уважаю. Конечно, у Путина свое видение ситуации. Где-то он может не замечать ошибки. Но народ опять проголосовал, и мы тут не можем ничего сделать. Не бывает однозначного отношения. <...> Он, президент – уже есть. Его стоит уважать», – говорил Малкин после выборов 2018 года.

«Слово – серебро, молчание – золото»

Известный хоккейный комментатор Владимир Дехтерев в разговоре с корреспондентом Eurosport.ru Александром Петровым рассказал о своем видении ситуации.

«Малкин никому ничего не должен, это его личное дело. Если ему так удобно – пусть будет так. Наверное, противоречие какое-то есть, но... Слово – серебро, а молчание – золото, у Евгения не нашлось человека, который бы ему подсказал, что на эти темы вообще лучше не говорить, если ты не совсем в этом разбираешься. С другой стороны, думаю, многие догадываются, что паспорт США среди игроков из России есть не только у Малкина. Женя был не прав, когда вообще начал обсуждать эту тему.

Евгений Малкин, зимние Олимпийские игрыGetty Images

Когда Панарин высказался на политические темы, тут же начался хайп «как это круто», и [люди] начали узнавать, в какой команде он вообще играет. Может быть, это и идет на пользу хоккею, его популяризации. Но, получается, зачем говорить на хоккейные темы, когда можно обсуждать слова Панарина или Малкина.

Я вспоминаю победу молодежки в Баффало в 2011 году (сборная выиграла в финале у Канады со счетом 5:3, отыгравшись с 0:3 в третьем периоде – Eurosport.ru). Когда было празднование, что у нас обсуждалось на Первом канале? Не то, как они выиграли, как это было тяжело, а то, как игроки нажрались, матерились и кого-то не пустили в самолет – и это было всю программу. Поэтому хайп соберет больше кликов, чем что-то про хоккей. Мы живем не в Канаде или США, где спорт – некая национальная идея.

Еще раз, Малкин сделал такой выбор, он не совершил в конце концов никакого преступления. Осуждать его я не имею права никакого».

Почему паспорт Малкина – это нормально

Оставив в стороне политические споры, стоит заметить несколько важных вещей. Из 33 лет Малкин больше трети жизни провел в Америке (с 2006 года). Странно было бы думать, что он считает США совсем чужой для себя страной. При этом Малкин во всех интервью ассоциировал себя с Россией, да и в сборную Евгений в здоровом состоянии приезжал всегда.

Евгений Малкин, Александр Овечкин и Артемий Панарин (Кубок мира-2016)Getty Images

В то же время Джино нельзя назвать ура-патриотом, он достаточно трезво смотрит на вещи: «Конечно, я вижу, какие пенсии, что поднимают пенсионный возраст. И с этим не согласен. Где-то увидишь новости по телевизору – лучше их не смотреть. Там одно и то же – Украина, Америка.

Я не смотрю на жизнь так, как, например, кто-нибудь в Воронеже. Дороги, пенсии, ЖКХ – конечно, у нас много проблем». Малкин – один из главных хоккеистов поколения, для прославления России в мире он сделал очень много, чего стоит хотя бы затащенный в одиночку ЧМ-2012. И это намного важнее политических спичей многих экспертов, которые таким бэкграундом похвастать не могут.

В конце концов, по опросу ВЦИОМ каждый 10-й житель России хочет уехать из страны. Стоит ли обвинять Малкина в том, что у него получилось устроиться за границей лучше других?

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