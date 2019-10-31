Российский хоккеист Николай Лемтюгов, выступающий за английскую команду «Шеффилд Стилерс», появился на льду в маске с изображением Владимира Путина.

30 октября «Шеффилд» в матче Кубка вызова разгромил «Манчестер Шторм» (8:2). Команда Лемтюгова вышла на игру в специальной форме, посвященной празднованию Хэллоуина.

«Только положительные эмоции! Спасибо за теплый прием и помощь в адаптации. Нет войне! Из России с любовью», – написал хоккеист под снимком в своем инстаграме.

В игре против «Манчестера» Лемтюгов оформил хет-трик.

Хоккеист присоединился к английской команде летом 2019 года. Ранее Николай выступал за ряд клубов КХЛ, а также поиграл в Южной Корее, Хорватии и США.

Свечников забросил сюрреалистичную шайбу в стиле Гранлунда. НХЛ назвала гол моментом дня

Качай приложение Eurosport для iOS или Android