Российский хоккеист из английского клуба вышел на лед в маске с лицом Путина
Оригинальный костюм на Хэллоуин.
Российский хоккеист Николай Лемтюгов, выступающий за английскую команду «Шеффилд Стилерс», появился на льду в маске с изображением Владимира Путина.
30 октября «Шеффилд» в матче Кубка вызова разгромил «Манчестер Шторм» (8:2). Команда Лемтюгова вышла на игру в специальной форме, посвященной празднованию Хэллоуина.
«Только положительные эмоции! Спасибо за теплый прием и помощь в адаптации. Нет войне! Из России с любовью», – написал хоккеист под снимком в своем инстаграме.
- В игре против «Манчестера» Лемтюгов оформил хет-трик.
- Хоккеист присоединился к английской команде летом 2019 года. Ранее Николай выступал за ряд клубов КХЛ, а также поиграл в Южной Корее, Хорватии и США.
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