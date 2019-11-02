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В ВХЛ повторили шедевральный гол Свечникова из-за ворот

В ВХЛ повторили шедевральный гол Свечникова из-за ворот
Eurosport

53 мин. назад

Красота по-курганински. Или по-ханты-мансийски.

Форвард «Югры» Кирилл Пилипенко забросил потрясающую шайбу в матче Высшей хоккейной лиги против курганинского «Зауралья».

На 51-й минуте Пилипенко получил передачу за воротами, когда ханты-мансийская команда разыгрывала большинство. Нападающий увидел, что голкипер Евгений Ярославлев не слишком внимательно следит за тем, что происходит у него за спиной. Дальше родился шедевр.

  • «Югра» уступила «Зауралью» со счетом 3:4. Пилипенко набрал 3 очка – сделал дубль и оформил результативную передачу.
  • 30 октября нападающий «Каролины» Андрей Свечников в матче с «Калгари» оформил «Мичиган» – гол из-за ворот с подъемом клюшки. Эта шайба стала первой в истории НХЛ, заброшенной в лакросс-стиле.

Свечников забросил сюрреалистичную шайбу в стиле Гранлунда. НХЛ назвала гол моментом дня

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