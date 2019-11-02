Eurosport
В ВХЛ повторили шедевральный гол Свечникова из-за ворот
Красота по-курганински. Или по-ханты-мансийски.
Форвард «Югры» Кирилл Пилипенко забросил потрясающую шайбу в матче Высшей хоккейной лиги против курганинского «Зауралья».
На 51-й минуте Пилипенко получил передачу за воротами, когда ханты-мансийская команда разыгрывала большинство. Нападающий увидел, что голкипер Евгений Ярославлев не слишком внимательно следит за тем, что происходит у него за спиной. Дальше родился шедевр.
- «Югра» уступила «Зауралью» со счетом 3:4. Пилипенко набрал 3 очка – сделал дубль и оформил результативную передачу.
- 30 октября нападающий «Каролины» Андрей Свечников в матче с «Калгари» оформил «Мичиган» – гол из-за ворот с подъемом клюшки. Эта шайба стала первой в истории НХЛ, заброшенной в лакросс-стиле.
Свечников забросил сюрреалистичную шайбу в стиле Гранлунда. НХЛ назвала гол моментом дня
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