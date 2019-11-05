Молодежная сборная России выиграла первый матч Суперсерии у юниоров из лиги Квебека

Молодежная сборная России (U-20) выиграла первый матч Суперсерии-2019 против команды юниорской лиги Квебека (QMJHL). Встреча завершилась со счетом 4:3.

В концовке второго периода Россия уступала со счетом 1:3, но отыгралась. Заброшенными шайбами отметились Дмитрий Завгородний и Александр Хованов – оба стали авторами дублей.

Суперсерия (CHL Canada Russia Series) проходит каждый год между молодежной сборной России и сборными каждой из трех лиг Канадской хоккейной лиги.

Всего серия насчитывает шесть матчей, следующий состоится ночью 6 ноября.

Завгородний («Римуски Осеаник») и Хованов («Монктон Уайлдкэтс») выступают в QMJHL и занимают третье и восьмое места в таблице бомбардиров соответственно.

(Фото: инстаграм федерации хоккея России)

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