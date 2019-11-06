Молодежная сборная России по хоккею уступила сверстниками из Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) во втором матче Суперсерии. Встреча прошла в канадском Монктоне и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

За команду России отличились Егор Соколов, Дмитрий Завгородний и Максим Грошев.

В первой игре россияне обыграли сборную QMJHL с тем же счетом – 4:3. В оставшихся матчах турнира россияне по два раза сыграют со сборными Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Западной хоккейной лиги (WHL).

Суперсерия – один из этапов подготовки к молодежному ЧМ, который стартует в конце декабря.

Суперсерия проходит каждый год между молодежной сборной России и сборными каждой из трех лиг Канадской хоккейной лиги.

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