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Российская молодежка проиграла во втором матче Суперсерии
Команды отзеркалили счет первой встречи.
Молодежная сборная России по хоккею уступила сверстниками из Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) во втором матче Суперсерии. Встреча прошла в канадском Монктоне и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.
За команду России отличились Егор Соколов, Дмитрий Завгородний и Максим Грошев.
В первой игре россияне обыграли сборную QMJHL с тем же счетом – 4:3. В оставшихся матчах турнира россияне по два раза сыграют со сборными Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Западной хоккейной лиги (WHL).
- Суперсерия – один из этапов подготовки к молодежному ЧМ, который стартует в конце декабря.
- Суперсерия проходит каждый год между молодежной сборной России и сборными каждой из трех лиг Канадской хоккейной лиги.
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