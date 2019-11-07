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Россия стартовала в Еврохоккейтуре с поражения от Финляндии
Это был еще первый матч под руководством Алексея Кудашова.
Основная сборная России провела первый матч в сезоне-2019/20 и первый – под руководством Алексея Кудашова. Команда проиграла финнам на старте Кубка Карьяла-2019 – 3:4.
В составе сборной России дубль оформил Рушан Рафиков (34-я, 46-я минуты), одну шайбу забросил Дамир Шарипзянов (6). Финнам победу принесли Харри Песонен (31, 51), Сакари Маннинен (33) и Миро Аалтонен (48).
- Кубок Карьяла – первый этап Еврохоккейтура-2019/20.
- В следующем матче Россия сыграет со Швецией (9 ноября), затем – с Чехией (10 ноября).
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