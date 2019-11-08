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Российская молодежка проиграла второй матч подряд и уступает в Суперсерии

Российская молодежка проиграла второй матч подряд и уступает в Суперсерии
Eurosport

48 мин. назад

Неудачный день для ребят.

Молодежная сборная России уступила команде хоккейной лиги Онтарио в рамках Суперсерии. Матч закончился со счетом 4:1 в пользу канадцев.

Автором единственного российского гола стал Владислав Михайлов, которому ассистировали Даниил Пыленков и Илья Круглов. Шайба была заброшена при разгромном счете на последней минуте матча.

  • Это второе поражение России подряд, счет в Суперсерии – 2-1 в пользу канадцев.
  • Суперсерия – один из этапов подготовки к молодежному ЧМ, который стартует в конце декабря.
  • Суперсерия проходит каждый год между молодежной сборной России и сборными каждой из трех лиг Канадской хоккейной лиги.

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