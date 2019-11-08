Российская молодежка проиграла второй матч подряд и уступает в Суперсерии
Неудачный день для ребят.
Молодежная сборная России уступила команде хоккейной лиги Онтарио в рамках Суперсерии. Матч закончился со счетом 4:1 в пользу канадцев.
Автором единственного российского гола стал Владислав Михайлов, которому ассистировали Даниил Пыленков и Илья Круглов. Шайба была заброшена при разгромном счете на последней минуте матча.
- Это второе поражение России подряд, счет в Суперсерии – 2-1 в пользу канадцев.
- Суперсерия – один из этапов подготовки к молодежному ЧМ, который стартует в конце декабря.
- Суперсерия проходит каждый год между молодежной сборной России и сборными каждой из трех лиг Канадской хоккейной лиги.
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