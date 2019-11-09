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Россия обыграла Швецию в серии из 16 буллитов во втором матче Кубка Карьяла

Россия обыграла Швецию в серии из 16 буллитов во втором матче Кубка Карьяла
Eurosport

54 мин. назадОбновлено 52 мин. назад

Но шансы выиграть этап Еврохоккейтура почти потеряны.

Сборная России по хоккею переиграла Швецию во втором матче Кубка Карьяла.

Основное время завершилось со счетом 4:4, хотя до 53-й минуты команда Алексея Кудашова вела 4:2. Заброшенными шайбами в составе «Красной машины» отметились Антон Слепышев (11'), Дамир Жафяров (15'), Кирилл Семенов (35') и Никита Сошников (52').

В серии буллитов сильнее оказалась Россия. Решающий штрафной (16-й по счету) реализовал Никита Сошников.

  • Россия набрала первые два очка на Кубке Карьяла, но занимает третье место в группе и почти потеряла шансы на победу на этапе.
  • В первом матче команда Кудашова уступила финнам – 3:4.
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