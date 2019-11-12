Молодежная сборная России по хоккею обыграла сверстников из сборной Хоккейной лиги Онтарио (OHL) в четвертом матче Суперсерии. Встреча закончилась серией буллитов, россияне победили со счетом 3:2.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 2:2. Канадцы дважды вели в счете благодаря шайбам Коннора Макмайкла и Серрона Ноэла. В составе России голами ответили Родион Амиров и Лев Комиссаров. Победный буллит реализовал Иван Морозов.

Благодаря этой победе счет в серии сравнялся – две победы у россиян и две у их канадских оппонентов. Сборная России провела по два матча со сборными Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) и OHL. С обоими соперниками у команды по победе и поражению. В остатке турнира хоккеистам предстоит провести два матча против сборной Западной хоккейной лиги (WHL), игры пройдут 14 и 15 ноября.

Фото: сайт Федерации хоккея России.

Победитель определится по наибольшему количеству очков, баллы канадских сборных суммируются. После четырех встреч у соперников по шесть поинтов.

Канадские команды 12 раз побеждали на турнире, россияне – четыре.

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