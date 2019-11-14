Молодежная сборная России по хоккею уступила в пятом матче Суперсерии-2019. Команда Валерия Брагина проиграла сборной Западной хоккейной лиги в овертайме со счетом 2:1.

Россия повела в счете на шестой минуте матча после шайбы Максима Соркина, которому ассистировал Антон Малышев. Соперники отыгрались на последней минуте основного времени и оказались сильнее в овертайме.

Счет в серии – 2-3 не в пользу России.

Канадские команды 12 раз побеждали на турнире, Россия – четыре.

(Фото: официальный сайт Федерации хоккея России)

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