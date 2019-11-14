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Российская молодежка проиграла канадцам третий матч Суперсерии в овертайме
За минуту до сирены Россия вела в счете.
Молодежная сборная России по хоккею уступила в пятом матче Суперсерии-2019. Команда Валерия Брагина проиграла сборной Западной хоккейной лиги в овертайме со счетом 2:1.
Россия повела в счете на шестой минуте матча после шайбы Максима Соркина, которому ассистировал Антон Малышев. Соперники отыгрались на последней минуте основного времени и оказались сильнее в овертайме.
- Счет в серии – 2-3 не в пользу России.
- Канадские команды 12 раз побеждали на турнире, Россия – четыре.
(Фото: официальный сайт Федерации хоккея России)
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