Молодежная сборная России по хоккею победила в шестом матче Суперсерии-2019, но проиграла турнир в серии буллитов.

Команда Валерия Брагина выиграла второй матч против сборной Западной хоккейной лиги по буллитам. Основное время встречи в канадском Принс-Альберте завершилось со счетом 3:3, в составе россиян отличились Лев Комиссаров, Илья Круглов, Захар Шабловский. Победный буллит забросил Максим Соркин.

Таким образом, счет в серии против команд юниорских канадских лиг сравнялся, и итоговая турнирная победа определялась в еще одной серии буллитов. На этот раз лучше оказались канадцы.

Канадские команды в 13-й раз победили на турнире, у России четыре победы.

Россияне провели по два матча против сборных главной юниорской хоккейной лиги Квебека, хоккейной лиги Онтарио и Западной хоккейной лиги. С каждым соперником у россиян по одной победе и поражению.

(Фото: официальный сайт Федерации хоккея России)

Главного хейтера русских игроков НХЛ уволили из-за спича про мигрантов. Почему Дон Черри – легенда

Качай приложение Eurosport для iOS и Android