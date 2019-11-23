Белорусский хоккеист Юрий Елисеенко подозревается в избиении своей беременной жены.

Как сообщает «Комсомольская правда», инцидент произошел в одном из поселков Одинцовского района чуть больше недели назад – 12 ноября. На следующий день 35-летняя супруга 31-летнего хоккеиста обратилась за помощью в местную больницу.

«У пациентки диагностированы ушибы головы, множественные кровоподтеки левой кисти, брюшной стенки, левой стороны тела. Женщина пояснила, что травмы ей нанес муж, ей было предложено остаться под наблюдением в стационаре для ее же безопасности. Но после осмотра специалистами она подписала отказ от госпитализации», – заявил источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении Елисеенко уголовного дела.

Елисеенко – воспитанник «Химика»-СКА. В чемпионате Белоруссии хоккеист выступал за «Гомель», «Химик», «Шинник», «Шахтер» и «Металлург».

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