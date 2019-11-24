Глава штаба сборной России и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что существует вариант привлечения к работе с в российском хоккее бывшего тренера «Торонто» и сборной Канады Майка Бэбкока.

– Мы работаем с разными специалистами. У нас в штабе есть тренеры из Финляндии, Швеции, Канады. И на самом деле, мы уже обратились к Майку Бэбкоку.

– Серьезно?!

– Да. Мы его пригласили на Международный хоккейный форум, который в декабре пройдет в Москве во время Кубка Первого канала. Мы ждем ответа. Верим, что Бэбкок приедет к нам. Очень интересно обменяться идеями, опытом. У нас постоянно идет диалог со всеми федерациями.

– Ну а Бэбкок?

– Однозначно мы хотели бы его привлечь к работе во благо нашего хоккея, если он согласится. Подумать, пообщаться. Мы обратились к Майку с таким предложением. Ждем ответа, – цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

В 2005-2015 гг. Бэбкок работал во главе «Детройта» и в 2008 году привел команду к победе в Кубке Стэнли

Из «Торонто» Бэбкок ушел всего четыре дня назад – 20 ноября.

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