В IIHF не обсуждали рекомендацию запретить России проводить международные турниры

В Международной федерации хоккея (IIHF) не готовы прокомментировать рекомендацию комитета по соответствию (CRC) ВАДА относительно запрета на проведение в России крупных международных соревнований в течение четырех лет.

«Рекомендация еще не обсуждалась в IIHF, но, как и ранее, мы следим за тем, что происходит, и помогаем находить решения в интересах нашего вида спорта», – сообщили в IIHF РИА «Новости».

В 2023 году в России должны пройти молодежный (Новосибирск) и взрослый (Санкт-Петербург) чемпионаты мира.

Россия выступила на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом и выиграла хоккейный турнир.

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