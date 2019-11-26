Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал ситуацию с рекомендациями ВАДА в отношении России.

«Я всегда был противником коллективных наказаний. Нельзя наказывать всех за проступки, которые конкретные люди не совершали. Нельзя наказывать хоккеистов за то, к чему они вообще не причастны. Женской сборной России по хоккею в Сочи не повезло. Но она была абсолютно чиста, что доказывают и проверки. И за что тогда ее наказывать? Хоккей в принципе чист. Российский – в том числе. И я считаю, что хоккеистов трогать нельзя. Разберитесь с теми, кто был нечист.

Там же не только молодежный и взрослый чемпионат мира. Еще и женский чемпионат мира в Уфе. Но еще раз – нужно ждать решения и отталкиваться уже от него. Из разговоров с нашими юристами – я думаю, что мы сможем сохранить эти турниры для России», – приводит слова чиновника «Спорт-Экспресс».

Россия выступила на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом и выиграла хоккейный турнир.

Комитет по соответствию порекомендовал ВАДА отстранить российских спортсменов от выступления на крупных международных турнирах под национальным флагом.

Итоговое решение примут на исполкоме 9 октября.

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