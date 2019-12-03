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Глава IIHF исключил возможность изъятия у России ЧМ-2023

Глава IIHF исключил возможность изъятия у России ЧМ-2023
Eurosport

55 мин. назад

Петербург увидит прекрасные матчи.

Президент IIHF Рене Фазель сомневается, что взрослый и молодежный чемпионаты мира 2023 года будут перенесены из России после санкций ВАДА.

«Нам нужно дождаться официального решения ВАДА. Потом будут комментарии. Я свою позицию уже высказывал. Будет сложно, иначе говоря, невозможно поменять локацию чемпионата мира. То же самое касается и молодежного чемпионата мира, и в том, и в другом случае изменить место проведения невозможно. Ожидаем, что оба турнира пройдут в России», – цитирует Фазеля «Р-Спорт».

  • Ожидается, что взрослый ЧМ-2023 примет Санкт-Петербург, молодежный – Омск и Новосибирск.
  • Комитет по соответствию рекомендовал ВАДА запретить России проведение крупных международных турниров и по возможности передать другим странам те, которые уже запланированы.
  • Итоговый вердикт ВАДА вынесет 9 декабря.

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