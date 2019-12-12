Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что организация приложит все усилия для сохранения заявленных турниров в России.

В 2023 году в Санкт-Петербурге должен пройти мужской чемпионат мира, а в Новосибирске – молодежный ЧМ. Чуть ранее, в 2021-м в Уфе намечен женский чемпионат мира. После введения санкций ВАДА проведение турниров на территории России под вопросом, но Фазель не теряет оптимизма – еще есть надежда на CAS, Спортивный арбитражный суд.

«Ждем решения CAS, будем делать все, чтобы сохранить чемпионаты мира в России, сдаваться не собираемся. Финальное решение по чемпионатам мира в России примет CAS. Нам остается ждать, это потребует два-три месяца, как я понимаю», – цитирует функционера РИА «Новости».

Российские спортсмены в ближайшие четыре года выступят на ЧМ и ОИ под нейтральным флагом.

Под нейтральным флагом мужская сборная России по хоккею выиграла Олимпиаду в Пхёнчхане.

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