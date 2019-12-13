Eurosport
Нападающий коньком распорол ногу вратарю. Врачи несколько минут не могли остановить фонтан крови
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В хоккейной лиге Онтарио произошел жесточайший эпизод – в матче между «Ниагарой» и «Лондоном» нападающий гостей при борьбе за шайбу въехал коньком в ногу вратарю.
17-летний Тайнан Такер попытался подняться, но рухнул на лед. На кадрах видно, что из ноги хоккеиста очень быстро вытекла лужа крови.
В течение нескольких минут над юным спортсменом колдовали врачи – долго не получалось остановить кровотечение. Хоккеиста унесли на носилках, а игру на этом завершили.
Клуб сообщает, что Такеру провели операцию, его состояние стабильно.
- Инцидент произошел в начале второго периода.
- «Ниагара» занимает 14-е место в лиге, «Лондон» идет на четвертой строчке.
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