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Нападающий коньком распорол ногу вратарю. Врачи несколько минут не могли остановить фонтан крови

Нападающий коньком распорол ногу вратарю. Врачи несколько минут не могли остановить фонтан крови
Eurosport

26 мин. назад

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В хоккейной лиге Онтарио произошел жесточайший эпизод – в матче между «Ниагарой» и «Лондоном» нападающий гостей при борьбе за шайбу въехал коньком в ногу вратарю.

17-летний Тайнан Такер попытался подняться, но рухнул на лед. На кадрах видно, что из ноги хоккеиста очень быстро вытекла лужа крови.

В течение нескольких минут над юным спортсменом колдовали врачи – долго не получалось остановить кровотечение. Хоккеиста унесли на носилках, а игру на этом завершили.

Клуб сообщает, что Такеру провели операцию, его состояние стабильно.

  • Инцидент произошел в начале второго периода.
  • «Ниагара» занимает 14-е место в лиге, «Лондон» идет на четвертой строчке.

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