Словацкая журналистка Барбора Жачикова получила жуткую травму на матче чемпионата страны «Банска Бистрица» – «Попрад».

Девушка стояла в той части трибун, где нет щитов, и делала заметки, когда ей в лицо на бешеной скорости прилетела шайба.

«Шайба летела слишком высоко, поэтому я не смог до нее добраться. Я обернулся и попробовал достать ее, а потом увидел, как она ударилась о лицо девушки. Мне стало не по себе», – приводит слова одного из хоккеистов iDNES.cz.

У журналистки диагностированы перелом кости лица, сотрясение мозга, открытая рана и сильное повреждение глаза. Врачи борются за сохранение зрения и мимики лица Барборы, позже будет проведена пластическая операция для исправления косметических дефектов.

Вот так журналистка выглядит сейчас.

«Хочу сообщить о том, что я жива. От всей души благодарю за ободряющие сообщения и молитвы. Жду операцию. Я вернусь еще сильнее, чем раньше», – написала Жачикова на фейсбуке.

Журналистка объяснила, что делала заметки и не слишком следила за игрой – поэтому и не увернулась.

Девушка снимает сюжеты про разные виды спорта. Например, конкур.

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