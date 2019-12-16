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Юниорская сборная России выиграла Мировой Кубок вызова у канадцев в матче с двумя овертаймами

Юниорская сборная России выиграла Мировой Кубок вызова у канадцев в матче с двумя овертаймами
Eurosport

7 мин. назадОбновлено 6 мин. назад

Историческое достижение!

Юниорская сборная России по хоккею впервые стала обладателем Мирового Кубка вызова, в финале обыграв сборную «Канада-Восток» со счетом 2:1 2ОТ.

Первые два периода прошли без заброшенных шайб, в третьем счет открыл Павел Тютнев, но канадцы ответили точным броском Райана Александера. Победитель определился во втором овертайме – решающую шайбу забросил защитник Шакир Мухамадуллин.

  • Федерация хоккея Канады ежегодно проводит турнир с 2006 года.
  • Только сборная России заявляет игроков до 18 лет – остальным разрешено укомплектовывать состав 20-летними хоккеистами.

Россия обыграла Финляндию на «Газпром Арене» при 67877 зрителях

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