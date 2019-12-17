Российские хоккеистки снялись обнаженными для календаря 2020 года

Женская хоккейная лига (ЖХЛ) представила календарь 2020 года. Специально для него хоккеистки лиги снялись в фотосессии в обнаженном виде.

В фотосете приняли участие 12 российских хоккеисток из семи клубов ЖХЛ. Приобрести календарь можно на сайте лиги.

Женская хоккейная лига была образована 19 июня 2015 года. До создания лиги хоккеистки выступали в чемпионате России.

На данный момент в ЖХЛ играют семь команд из семи городов – Уфы, Ухты, Красноярска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Дмитрова.

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