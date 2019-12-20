Девушка российского защитника «Тампы» Михаила Сергачева недавно засветилась с ним на фото – молодые люди надели одинаковые свитера с изображением президента России Владимира Путина в рождественском образе.

Даму сердца хоккеиста зовут Елизавета Федотова, но в инстаграме она подписана как Лиза Шелби. У Лизы есть не только свитер с Путиным, но и много другой одежды – не такой теплой и более открытой. Смотрите сами!

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