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Российский вратарь ввел шайбу в игру футбольным приемом
Слияние двух видов спорта.
Российский вратарь «Манитобы» Михаил Бердин продемонстрировал футбольный прием в матче против «Сан-Антонио».
21-летний Бердин, зафиксировав шайбу ловушкой, подбросил ее и запустил в игру ногой, как ребята из футбола. Это выглядело довольно опасно из-за выставленного вперед конька.
- «Манитоба» выступает в АХЛ, права на Бердина в НХЛ принадлежат «Виннипегу».
- Матч завершился со счетом 6:4 в пользу «Манитобы», Бердин сделал 44 сэйва.
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