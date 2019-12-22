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Российский вратарь ввел шайбу в игру футбольным приемом

Российский вратарь ввел шайбу в игру футбольным приемом
Eurosport

41 мин. назадОбновлено 40 мин. назад

Слияние двух видов спорта.

Российский вратарь «Манитобы» Михаил Бердин продемонстрировал футбольный прием в матче против «Сан-Антонио».

21-летний Бердин, зафиксировав шайбу ловушкой, подбросил ее и запустил в игру ногой, как ребята из футбола. Это выглядело довольно опасно из-за выставленного вперед конька.

  • «Манитоба» выступает в АХЛ, права на Бердина в НХЛ принадлежат «Виннипегу».
  • Матч завершился со счетом 6:4 в пользу «Манитобы», Бердин сделал 44 сэйва.

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