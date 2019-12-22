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На Украине тренер вмешался в драку 11-летних хоккеистов и избил вратаря до больницы

На Украине тренер вмешался в драку 11-летних хоккеистов и избил вратаря до больницы
Eurosport

1 час назад

Родители уже написали в полицию.

Матч молодежного чемпионата Украины между «Кривбассом» и «Морскими волками» закончился массовой дракой.

После финальной сирены потасовку устроили хоккеисты, а затем на лед прорвался тренер «Кривбасса» Сергей Брага. Он применил силу к некоторым хоккеистам соперника, а вратаря «Морских волков» повалил на лед боксерским приемом. Парня госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга, другие хоккеисты также получили травмы. Об этом информирует TSN.

  • Родители хоккеистов пожаловались в Украинскую молодежную лигу и подали заявление в полицию.
  • Средний возраст игроков – 11 лет.

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