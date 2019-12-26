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Сборная России проиграла Чехии в стартовом матче Молодежного ЧМ
Команда Валерия Брагина 60 минут догоняла соперника, но так с ним и не справилась.
Сборная России по хоккею U-20 проиграла сверстникам из Чехии в первом матче Молодежного чемпионата мира.
Встреча группы B завершилась со счетом 4:3. Чехи повели 2:0 уже к восьмой минуте, но период завершился вничью благодаря шайбам Егора Замулы и Василия Подколзина. Во второй 20-минутке соперник снова забросил две шайбы, на которые одним точным броском ответил все тот же Замула.
Третий период завершился без заброшенных шайб.
- Чехи набрали три очка и возглавили группу B, Россия идет последней.
- Следующий матч Россия проведет 28 декабря, в соперниках – команда Канады.
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