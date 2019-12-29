Защитник молодежной сборной России Егор Замула извинился перед жителями Латвии после своих слов, сказанных по окончании матча против сборной Канады (6:0). Тогда Замула сравнил «кленовые листья» с «какими-то латышами» (имея в виду их уровень игры).

Чуть позже в инстаграм-аккаунте, посвященном латвийскому хоккею, появилась следующая запись «А что это за сравнение канадцев с «какими-то латышами», мальчик? Похоже, ты тот еще болтун. Готовы поспорить, что каждый латыш поддерживал вас, ребята, когда Хэйтон не снял шлем, но после этих слов вы потеряли всякое уважение.

Надо оставаться человеком и профессионалом. Когда ты выигрываешь, надо порадоваться и идти дальше, и делать это с уважением ко всем соперникам. Ни один латыш никогда не откажется от схватки».

«Я хочу извиниться перед вашей страной! Отвечу каждому жителю Латвии и скажу слова извинения», – ответил Замула в комментариях.

Ранее сборная России никогда не побеждала Канаду на МЧМ с разницей более чем в две шайбы.

На клубном уровне Замула выступает за «Калгари Хитмен».

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