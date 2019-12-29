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Игрок российской молодежки Замула сравнил канадцев с «какими-то латышами». Пришлось извиняться

Игрок российской молодежки Замула сравнил канадцев с «какими-то латышами». Пришлось извиняться
Eurosport

25 мин. назад

Парень признал свою неправоту.

Защитник молодежной сборной России Егор Замула извинился перед жителями Латвии после своих слов, сказанных по окончании матча против сборной Канады (6:0). Тогда Замула сравнил «кленовые листья» с «какими-то латышами» (имея в виду их уровень игры).

Чуть позже в инстаграм-аккаунте, посвященном латвийскому хоккею, появилась следующая запись «А что это за сравнение канадцев с «какими-то латышами», мальчик? Похоже, ты тот еще болтун. Готовы поспорить, что каждый латыш поддерживал вас, ребята, когда Хэйтон не снял шлем, но после этих слов вы потеряли всякое уважение.

Надо оставаться человеком и профессионалом. Когда ты выигрываешь, надо порадоваться и идти дальше, и делать это с уважением ко всем соперникам. Ни один латыш никогда не откажется от схватки».

«Я хочу извиниться перед вашей страной! Отвечу каждому жителю Латвии и скажу слова извинения», – ответил Замула в комментариях.

  • Ранее сборная России никогда не побеждала Канаду на МЧМ с разницей более чем в две шайбы.
  • На клубном уровне Замула выступает за «Калгари Хитмен».

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