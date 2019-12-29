Россия уступила США, пропустив две шайбы за 7 секунд

Сборная России уступила США на молодежном чемпионате мира по хоккею – 1:3.

Заброшенными шайбами в составе американцев отметились Артур Калиев (дубль) и Ник Робертсон. В составе российской сборной отличился Александр Романов. Россияне пропустили две шайбы в течение 7 секунд: Калиев забросил на отметке 36:41, Робертсон – на 36:47.

Ранее Россия со счетом 6:0 выиграла у сборной Канады.

Сборная США возглавила турнирную таблицу группы В с шестью очками после трех туров. У четырех сборных – России (3 матча), Германии (2), Чехии (2) и Канады (2) по три очка в активе. В плей-офф выйдут четыре лучшие команды группы.

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