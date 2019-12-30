В конце нулевых дела в молодежном хоккее у России шли неважно. Сборная семь лет не побеждала на чемпионатах мира U-20 (на тот момент национальный антирекорд), унизительно слила Суперсерию-2007 (1 ничья, 7 поражений) и неизменно проваливала схватки против молодежных канадских лиг (CHL).

Дна коснулись2 января 2010 года в четвертьфинале МЧМ против Швейцарии: русские упустили победу за 33 секунды до сирены, а в овертайме не дотерпели 14 секунд до буллитов. Главный тренер Владимир Плющев поступил по-взрослому и обвинил в провале капитана Никиту Филатова. Седовласый дядя и 19-летний щегол несколько дней мочили друг друга в интервью – за тинейджера вступились даже Вячеслав Фетисов и Александр Овечкин, а болельщики на одном хоккейном форуме высмеяли коуча целой поэмой:

Врачам в Сыктывкаре не платят зарплату.

А кто виноват? Ну, конечно, Филатов.

В Ростове Сберкассу взломали бандиты

А банду возглавил злосчастный Никита,

В саратовской школе все стекла разбиты

Вы поняли сами, разбил их Никита.

Курить, воровать и вести себя скверно

Его в НХЛ научили, наверно.

Плющев бомбил еще несколько месяцев, называл хейтеров недоумками, уверял, что по некоторым журналистам плачут санитары, но лучший панч выдал в январе: «Себя в этом результате не виню. С этой командой мы сделали максимум возможного. Нужно всерьез задуматься о детском хоккее». Семь хоккеистов сделавшей максимум возможного команды, включая таких ребят, как Владимир Тарасенко, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, приехали спустя год в Баффало, а Александр Бурмистров не стал восьмым только потому, что сходу заиграл в НХЛ.

В марте молодежку принял Брагин. Валерий Николаевич уже выигрывал золото юниорского ЧМ-2004, но за этим последовали средние результаты в «Спартаке» и работа ассистентом в «Атланте» – болельщики встретили это назначение без энтузиазма. Плюс Плющев прессовал преемника через медиа: «Честно говоря, я опасаюсь, что наша молодежная сборная вновь наступит на те же грабли, что и год назад».

Валерий Брагин (в центре) и Дмитрий Шикин после полуфинала МЧМ-2011 Швеция – РоссияGetty Images

Первые поводы для оптимизма появились в ноябре, когда брагинцы без помощи задействованных в КХЛ Тарасенко и Кузнецова выиграли бутербродную серию: 4-2. Традиционное противостояние с тремя лигами CHL проводилось с 2003 года, но прежде Россия в лучшем случае брала две игры из шести. При Плющеве 12 месяцами ранее молодежка и вовсе отхватила 0-6. В этот раз сборная выиграла все встречи против Западной лиги и Квебека. Лишь сильнейший Онтарио остался неприступным, но и им впервые пришлось пробивать буллиты.

Из-за прошлогоднего провала МЧМ-2011 начался для России матчами с фаворитами: Канадой и Швецией. Обе встречи сборная Брагина проиграла, причем команду откровенно не хватало на концовку: 3:3 с «кленовыми» в последние 20 минут превратились в 3:6; шведы обе шайбы забросили в стартовом отрезке, но именно в третьем конкретно перебросали соперника (16-7). Игорь Бобков из-за слабой игры с канадцами уступил место основного вратаря Дмитрию Шикину. Следующий раз он появится на льду в финале. Дальше были разгромы слабых в том году чехов и норвежцев. Россия вышла в плей-офф с третьего места. Начался знаменитый плей-офф и три легендарных камбэка.

Ночь на 3 января. Россия горит Финляндии 1:3 за 3:41 до конца, когда Кузнецов с передачи Максима Кицына затолкал шайбу в ворота Суоми. Проходит 63 секунды: Евгений ловким движением убирает защитника Финляндии, не переигрывает вратаря, но Кицын в падении добивает шайбу – 3:3! Овертайм. Снова эта парочка разрывает финскую оборону: Кицын – пас назад под бросок, Кузнецов – гол. 4:3 ОТ. После победной шайбы Евгения комментатор Юрий Розанов произнес крылатое: «Команда из сказки».

Матч завершился, когда в Москве наступило раннее утро, а уже в 22:30 мск команда Брагина вышла на полуфинал против Швеции – исключительно неудобного соперника. Скандинавы четыре года подряд обыгрывали русскую молодежку и продлили серию на групповом этапе. Шестая победа была близка: «Тре Крунур» уступали 0:2 к середине второго периода, но восстановили равновесие на старте третьего, а на 56:41 Патрик Селин мощно щелкнул от синей линии и забронировал путевку в финал. Забронировал?

Брагинцы полетели отыгрываться, и за 1:27 до конца Сергей Калинин в падении, как и Кицын менее суток ранее, сравнял счет. Команды доигрались до буллитов. С первыми тремя бросками вратари справились, а затем Денис Голубев протолкнул шайбу меж щитков Робина Ленера. Спасти Швецию мог капитан Антон Ландер, но его бросок с оглушительным звоном пришелся в штангу – 4:3 Б.

Артемий Панарин с партнерами празднует ставшую победной шайбу в финале МЧМ-2011 Канада – РоссияGetty Images

Путь команды-2011 закончился так же, как начался: игрой с Канадой. Турнир формально проходил в американском Баффало, даже в полуфинале США – Канада превосходство болельщиков в джерси с кленовым листом было подавляющим. Наверняка после второго периода финала преимущество канадцев было колоссальным даже у экранов: на 27-й минуте североамериканцы повели 3:0, теперь уже Шикин уступил место Бобкову в воротах, а ближе ко второму перерыву травму получил Тарасенко: капитан и лучший бомбардир покинул лед при помощи врачей.

Но те, кто не ушел спать, получили лучшие полчаса в жизни. На 42:33 первую шайбу забросил Артемий Панарин – скромный парень из чеховского «Витязя», который при Брагине вообще впервые попал в сборную какого бы то ни было возраста. Всего 13 секунд спустя Кицын сократил разрыв до минимума. На 47:29 героически вернувшийся в игру Тарасенко с паса Кузнецова в одно касание расстрелял Марка Визентина. 55:22 – Панарин удачно пробил – не по воротам – по крюку канадского защитника и так забросил победную шайбу. За 76 секунд до финиша Никита Двуреченский окончательно успокоил трибуны реализованным выходом один в ноль – 5:3. Канадские болельщики, не дожидаясь сирены, потянулись к выходу.

Дальше были легендарные мат на камеру после финальной сирены («Мама, мы это сделали, *****», «Мы самые лучшие, тащите все»), не менее легендарное исполнение гимна России опьяненными успехом тинейджерами и странный инцидент в аэропорту, когда чемпионов мира не пустили в самолет. По словам работников аэропорта, к тому моменту хоккеисты были пьяны не только победой, хотя сами ребята эту версию категорически отрицали.

Триумф в Баффало, безусловно, не стал самой важной победой российского спорта – все-таки молодежные успехи априори стоят на ступеньку ниже взрослых. Но это однозначно одна из лучших и самых красивых новогодних историй. Трое игроков той сборной – Тарасенко, Кузнецов и Панарин – стали большими звездами в НХЛ, причем прорыв последнего был совершенно неожиданным: летом-2010 ни одна команда НХЛ не пожелала задрафтовать молодого чеховского витязя, а летом-2019 половина лиги сражалась за подпись этого самого звездного свободного агента.

Последующие годы молодежка регулярно устраивала Баффало на минималках: большинство матчей навылет с участием команды Брагина и подменявшего его два года (2013, 2014) Михаила Варнакова развивались по сумасшедшему сценарию. Уже в следующем январе Россия устроила безумный полуфинал и чуть не подарила реванш Канаде: комфортные 6:1 к 49:20 за 5 минут превратились в нервные 6:5. В финале уставшая команда с трудом держалась против Швеции, а за 30 секунд до овертайма Гусев чудом не забросил победную шайбу. В Уфе-2013 Никита Кучеров на 59-й минуте спас Россию от второго за четыре года четвертьфинального вылета от Швейцарии, а матч за бронзу с канадцами превратился в дикие качели с легендарным победным прорывом Валерия Ничушкина.

МЧМ-2015 – почти ремейк финала Баффало против Канады: 1:5 к 33-й минуте превратились в 4:5 к 37-й, но в третьем периоде «кленовые» стояли насмерть и вырвали золото. МЧМ-2016, Владислав Каменев за 44 секунды сирены спас Россию от былинного фейла – вылета от датчан в четвертьфинале – и добавил гол в овертайме. Следом бешеный третий период финала против Финляндии: на 57:51 Микко Рантанен взорвал домашние трибуны и вывел хозяев вперед, а за 6 секунд до финиша готовые к празднику болельщики умолкли из-за шайбы Андрея Светлакова. Но уже на старте овертайма Иван Проворов в борьбе с соперником случайно уложил на лед Александра Георгиева, и финны поразили пустые ворота. Последние три года команда Брагина немыслимых камбэков не дарила, но весьма драматично проигрывала своему экс-клиенту – США.

За 9 лет сборная Брагина и Варнакова подарила сказочный Баффало-2011 и множество памятных матчей в плей-офф. Российская молодежка лишь раз стала чемпионом, но взяла 8 медалей – больше, чем кто-либо другой. Это реальный признак стабильности. К примеру, лидер этого отрезка по чемпионствам Финляндия либо брала золото (3), либо вообще оставалась без медалей (6 провальных турниров). Символично, что единственный вылет сборной России произошел все в том же Баффало, но уже в 2018-м.

Декада завершается в Чехии. Что бы МЧМ-2020 не принес, а 6:0 с Канадой – пусть и в группе – останутся в памяти надолго.

Другие тексты про лучшие команды десятилетия:

«Мерседес» позволяет себя обогнать, только когда сам захочет. Лучшие команды десятилетия

Дэйна Уайт и UFC: сделали крутое шоу и подняли 4 млрд долларов. Лучшие команды десятилетия

«Реал» Зидана: выиграть 3 ЛЧ подряд и уйти красиво. Лучшие команды десятилетия

«Голден Стэйт»: вернуть в баскетбол игру и свергнуть Леброна. Лучшие команды десятилетия

Большунов и Устюгов сменили Легкова и Вылегжанина в лыжном топе. Лучшие команды 10-летия

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме