«Наши писали: «Ты ***** [мурло]». Российский хоккеист из Англии – о том, как надел маску с Путиным

Николай Лемтюгов, российский хоккеист английского клуба «Шеффилд», рассказал, как надел на Хэллоуин маску с президентом РФ Владимиром Путиным.

– Из Англии вы взорвали русский интернет, надев в Шеффилде маску Путина. Как это вышло?

– У меня не было спешл плана. За несколько дней до Хэллоуина мы гуляли по торговому центру с женой и детьми, искали наряды на праздник. И вдруг я вижу маски Трампа и Путина. На одной полке. Говорю жене: «Слушай, прикольно, надо на игру приехать в такой». Представляете, цивильный костюм и лицо Путина! Неплохой фан, да?

Но все же решил не покупать маску, забыли. И вот, домашняя игра с «Манчестером». Не «Юнайтед», но тоже ничего. Мы уверенно побеждаем, я делаю хет-трик, меня признают главной звездой матча.

А в Англии есть такая фишка – MVP должен как-то развлечь зрителей. Устроить мини-шоу, все дела. Так вот, объявляют меня, выходит болельщик, которому вручают мой свитер. И мне надо что-то делать... Вдруг администратор «Шеффилда» дает маску Путина и говорит: «Жена просила тебе передать. Сказала, ты знаешь, что с ней делать!»

Ну, у меня не осталось выбора, ха-ха! Оказывается, Лена купила маску. И партнеры по команде говорят: «Давай, Ники, будет круто!» Думаю: «Ну ок». И как только я нацепил маску Путина – зал просто взорвался. Болельщики были в экстазе. Потом мне несколько недель подряд писали в директ инстаграма: «Лемти, это был лучший перфоманс в истории». В общем, Путин в Шеффилде зашел на ура.

– Русские тоже писали в инсту?

– О да... Но если у англичан был только позитив, то наши... Много меня оскорбляли, поливали, типа «ты ***** [мурло], как ты мог надеть маску Путина» и так далее. Одна сплошная грязь. Я в шоке был. Но не реагировал, ни с кем в перепалку не вступал. Смысл? Смешно, что я больше ждал негатива от англичан. Мол, какой нахрен Путин в Англии, че ты творишь? А вышло наоборот: британцы – в восторге, русские – в бешенстве.

Я до сих пор получаю эти месседжи. Про то, какой я мудак, что посмел нацепить маску нашего президента. Ужас, – сказал Лемтюгов в интервью Sport24.

Лемтюгов присоединился к «Шеффилду» летом 2019 года.

Ранее Николай выступал за ряд клубов КХЛ, а также поиграл в Южной Корее, Хорватии и США.

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