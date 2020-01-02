From Official Website
Женская сборная России завоевала бронзовые медали МЧМ-2020
Хоккеистки России разгромили Финляндию и реабилитировались за поражение от США в полуфинале.
Женская молодежная сборная России по хоккею выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который проходит в Словакии.
В матче за третье место российские хоккеистки разгромили Финляндию со счетом 6:1. Хет-трик оформила Кристина Глухарева, также шайбы забросили Вита Понятовская, Илона Маркова и Анна Свиридова.
- В полуфинале Россия уступила американкам, которые разыграют золотые медали со сборной Канады.
- Ранее Россия выигрывала бронзовые медали в 2015 и 2017 годах.
- Параллельно в Чехии проходит мужской МЧМ. Сборная России вышла в полуфинал.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте