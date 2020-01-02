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Женская сборная России завоевала бронзовые медали МЧМ-2020

Женская сборная России завоевала бронзовые медали МЧМ-2020
Eurosport

40 мин. назад

Хоккеистки России разгромили Финляндию и реабилитировались за поражение от США в полуфинале.

Женская молодежная сборная России по хоккею выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который проходит в Словакии.

В матче за третье место российские хоккеистки разгромили Финляндию со счетом 6:1. Хет-трик оформила Кристина Глухарева, также шайбы забросили Вита Понятовская, Илона Маркова и Анна Свиридова.

  • В полуфинале Россия уступила американкам, которые разыграют золотые медали со сборной Канады.
  • Ранее Россия выигрывала бронзовые медали в 2015 и 2017 годах.
  • Параллельно в Чехии проходит мужской МЧМ. Сборная России вышла в полуфинал.
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