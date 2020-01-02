Женская молодежная сборная России по хоккею выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который проходит в Словакии.

В матче за третье место российские хоккеистки разгромили Финляндию со счетом 6:1. Хет-трик оформила Кристина Глухарева, также шайбы забросили Вита Понятовская, Илона Маркова и Анна Свиридова.

В полуфинале Россия уступила американкам, которые разыграют золотые медали со сборной Канады.

Ранее Россия выигрывала бронзовые медали в 2015 и 2017 годах.

Параллельно в Чехии проходит мужской МЧМ. Сборная России вышла в полуфинал.

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