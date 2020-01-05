Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель подтвердил, что молодежный чемпионат мира-2023, как и планировалось, пройдет в Новосибирске и Омске.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) единогласно лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под национальным флагом.

Применительно к хоккею говорилось, что санкции не должны коснуться проведения молодежного первенства мира. «IIHF получила информацию от ВАДА. Ничего не изменится», – заявил Фазель. Слова функционера приводит ТАСС.

Тем не менее, санкции могут коснуться сборной России, которая в мае выступит на чемпионате мира в Швейцарии. «Мы ждем итогов апелляции», – отметил Фазель.

24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендацию наблюдательного совета о несогласии с санкциями ВАДА, а 27 декабря организация отправила уведомление об этом.

Теперь ВАДА сообщит о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS). Санкции могут вступить в силу только после решения CAS.

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