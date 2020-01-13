12 января 47-летний Яромир Ягр восстановился от травмы и впервые вышел на лед в 2020 году.

В матче против пражской «Спарты» форвард «Злина» забросил две шайбы и отдал две голевые передачи.

Благодаря участию в воскресной игре чех повторил достижение Горди Хоу: оба хоккеиста выходили на лед на профессиональном уровне в пяти разных десятилетиях. Ягр дебютировал за «Кладно» в 1988 году и успел поиграть в 1990-е, 2000-е и 2010-е. Хоу выступал на профессиональном уровне в 1946-80 годах.

«Кладно» победил со счетом 8:4. В 22 матчах сезона Ягр набрал 19 (10+9) баллов.

Яромир набрал 1921 очко в НХЛ. Больше только у Уэйна Гретцки (2857).

15 февраля олимпийскому чемпиону Нагано-1998 и двукратному обладателю Кубка Стэнли исполнится 48 лет.

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