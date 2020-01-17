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«У него большая клюшка». Водонаева призналась в тайном романе с хоккеистом

«У него большая клюшка». Водонаева призналась в тайном романе с хоккеистом
Eurosport

54 мин. назад

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Российская телеведущая Алена Водонаева призналась, что у нее роман с хоккеистом, но не назвала его имени.

«Вечером у меня секс по расписанию. Кто он? Кстати, этого никто не знает, потому что я не афиширую. Он – хоккеист. У него клюшка большая? Ну как бы да.

Мы смотрим мемасики и фильмы. Стать моей второй половиной очень тяжело, потому что у меня запросы очень большие. Я и сама человек очень непростой и требовательный к себе, и к мужчинам я требовательна тоже. Со мной правда непросто», – рассказала Водонаева в интервью на YouTube.

  • Водонаева – бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».
  • Алена дважды была замужем – за бизнесменом Алексеем Малакеевым и диджеем Алексеем Комовым.

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