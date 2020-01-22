Календарь и результаты команд

Юношеская сборная России по хоккею до 16 лет катком прошлась по всем без исключения соперникам на пути в финал турнира. На групповом этапе команда Владимира Филатова для начала отправила шесть шайб в ворота сверстников из Канады (6:2), а затем закинула девять безответных боеголовок в сетку датчан (9:0). Выйдя в полуфинал с первого места, Россия получила в соперники вторую команду группы B – Финляндию. В итоге Суоми пропустили еще больше, чем Дания, проиграв 1:10.

США забрасывали тоже немало, сначала переиграв 7:5 финнов, а затем 8:2 – Швейцарию. В полуфинале соревнований Штаты встретились с Канадой и победили с минимальным перевесом – 2:1.

Состав России

Вероятно, стартовое вбрасывание сборная России проведет в привычном сочетании: пара защитников Андрей Малявин – Кирилл Кудрявцев и тройка нападения Иван Мирошниченко – Илья Квочко – Матвей Мичков. В воротах сыграет Сергей Иванов.

Где смотреть

Трансляцию в режиме реального времени вы без труда посмотрите в видеосервисе Eurosport Player. Матч, который состоится в швейцарской Лозанне, начнется 22 января в 17:00 (мск).