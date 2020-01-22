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Сборная России по хоккею обыграла США и впервые победила на юношеских Олимпийских играх

Сборная России по хоккею обыграла США и впервые победила на юношеских Олимпийских играх
Eurosport

57 мин. назад

Российская команда выиграла общий медальный зачет.

Сборная России обыграла команду США со счетом 4:0 в финале хоккейного турнира на юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходили в швейцарской Лозанне.

В составе российской сборной шайбы забросили Матвей Мичков (2-я и 15-я минуты), Руслан Газизов (22) и Вячеслав Малов (36). Российские хоккеисты впервые в истории юношеских Олимпиад завоевали золотые награды.

  • На Играх 2016 года россияне стали бронзовыми призерами, в 2012 году – серебряными.
  • Лучшим бомбардиром российской сборной стал Матвей Мичков, который забросил девять шайб и отдал пять голевых передач.
  • Эта победа позволила российским спортсменам занять первое место в общекомандном зачете, выиграв 29 наград – 10 золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых.

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